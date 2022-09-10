據統計，在新冠肺炎疫情肆虐前的2019年，包括觀光旅館、旅館及民宿在內當年全國旅館住用數達逾3700萬間，旅館通常會提供一次性使用備品如如小包裝洗髮乳、潤髮乳或牙刷、牙膏等，環保署原本要研擬「研提一次用旅宿用品管制規劃草案」，規範旅宿業不主提供一次用旅宿用品使用，但目前仍與業者及消費者溝通及宣導中。

據悉，一次用旅宿用品管制規劃草案，擬規範旅宿業等對象不主動提供一次用旅宿 用品使用，如「小於 180毫升包裝的液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液）」、「個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮 鬍刀、刮鬍泡及浴帽）」、「一次用拖鞋」及「瓶裝水」等。

據觀光局統計，2019年時觀光旅館住用數達705萬8476間、旅館達2988萬4977間、民宿達20萬6472間，環保署資源回收管理基金管理會副執行秘書魏文宜表示，旅宿業備品產品多元，而廢棄物有部分為一次性使用備品，並含塑膠等成分。

「該計劃尚未規劃實施期程」，魏文宜強調，目前仍在與業者溝通及消費者宣導中，環保署也辦理如自備備品抽獎等活動外，近日環保署也推出入住「環保標章旅館」就可省200的活動，盼讓消費者有自覺，主動自備備品，減少一次性垃圾的產生。

綠色和平專案主任張凱婷說，目前已有看到部分旅館提供非一次性使用備品，如提供容器讓旅客至飲水機裝填，沐浴乳或洗髮精則用罐裝等方式，如果旅客要使用如牙刷等備品則要自行購買或索取，以減少一次性備品使用，盼能逐步推動。