沛星互動科技（Appier）持續協助企業化解不同類型的商業挑戰，運用其AI技術協助鮮乳品牌鮮乳坊完善數位行銷部署，藉由一站式解決方案簡化平台的營運管理；透過線上與線下消費資料的有效整合，大幅降低時間與人力成本；同時在精準溝通的前提下，減少後續行銷推廣與客戶服務的開支。

隨著消費行為日趨轉移至線上，網路平台已成為品牌經營不可或缺的渠道。為強化線上銷售與顧客忠誠度，鮮乳坊近日積極導入MarTech工具使其線上平台的顧客溝通與互動功能更臻於完善。鮮乳坊面臨難以取得線下消費資料且資料彙整不易及行銷工具分散造成資料彙整與管理不易兩大數位挑戰。

鮮乳坊創辦人龔建嘉表示，鮮乳坊用全新商業思維，翻轉乳品產業的遊戲規則，讓生產者、通路、消費者三方從新產銷模式中受惠。面對品牌下一階段的成長，鮮乳坊希望從消費資料與數位工具的整合做起，透過一站式平台深化與顧客的互動，開拓通路夥伴與異業合作商機。Appier團隊擁有專業的技術與到位的服務，還能針對客戶的需求提出有建樹的觀點與建議，將客戶的反饋作為後續優化產品的參考依據。

接下來將透過「深化顧客溝通與會員經營」並「強化通路夥伴與異業合作」兩大策略，將乳品行銷做深做廣，提升品牌影響力。

會員經營是鮮乳坊接下來的重點方向， Appier藉由AIQUA與BotBonnie企業級解決方案串接鮮乳坊的線下消費數據與線上用戶資料、用戶行為，讓鮮乳坊能夠深化顧客溝通與會員經營。

過去鮮乳坊的線下通路零散，無法有效掌握線下顧客輪廓，強化通路夥伴關係。透過Appier協助蒐集線上與線下資料，鮮乳坊能夠更了解顧客並進行分眾溝通，並透過線上平台的行銷活動掌握消費習慣與推廣策略，進而讓經營線下的合作夥伴知道顧客的特性，一起共創對客戶好的服務與產品體驗，甚至是開拓線上與線下異業合作的行銷契機。

鮮乳坊利用BotBonnie對話式解決方案將線下顧客的消費資訊彙整至線上，再透過AIQUA與開店平台數據的整合，貫串鮮乳坊從線下到線上的會員輪廓，強化顧客旅程每一個節點的訊息的精準度與互動性，進而活化行銷檔期的受眾社群。