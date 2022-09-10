中秋節除了吃月餅、文旦，烤肉也是許多人的必備重要活動。台南市長黃偉哲今(10日)特別在臉書分享今年吃文旦的「好時候」，其實是要挑佳節過後！對此有網友就在其貼文底下留言按讚，「佳節愉快，就是麻豆百年老欉文旦才有這樣特點！柚香又夠味」。

黃偉哲指出，今年中秋比較早，所以佳節過後反而才是吃文旦的好時候！記得挑選表皮皺皺辭水後的，這樣才能體驗台南文旦多汁又甜甜的好味道！

對此不少網友也都紛紛留言祝市長中秋愉快，有人表示「中秋過，偉哲要替市民開個減肥班啦」、「甜」。