身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨日在基隆痛批，基隆輕軌從頭到尾是騙局、400多億元不可能蓋得起來，基隆市長林右昌也反擊指柯為了選舉滿口政治語言。民眾黨立委邱臣遠今天表示，基隆捷運僅有第一階段路線與經費億大致底定，但受到國際通膨影響，連總經費會上漲多少都不知道，柯文哲喊「基捷是騙局」也是反映具體實情。

邱臣遠指出，目前基隆捷運面臨三個大變數，第一、面臨通膨與缺工，總經費一定會大幅膨脹，地方配合款一定喬不攏；第二、捷運發包大塞車，陷入等待與漲價的惡性循環，第三、基捷第二階段虛無縹緲，十足是「騙婚手段」，先用第一階段應付基隆鄉親，十年後該負責的人都卸任不在其位了，屆時也沒人能真正負責。

邱臣遠說，基隆捷運第一階段於111年8月23日提送環境影響評估期末報告，仍在審查作業中，全案尚未核定，目前只有第一階段路線及425億元經費大致底定，但現在國際通膨嚴重，原物料大幅上漲，到底總經費會膨脹多少？到時經費又如何分配？ 根本沒人知道。

目前雙北市都只承諾分攤合理範圍內的經費，不可能幫基隆多分攤，而林右昌雖然先前有承諾願意負擔17.7億元，但基隆市每年資本門預算只有39億元，市議員都紛紛擔心排擠其他預算，更何況林右昌就拍拍屁股走人，他的承諾根本是「一概不負責」。

邱臣遠表示，據辦公室私下詢問基捷三市平台，也得到三市都不滿意目前經費分擔的訊息，雖然鐵道局表示將會提高層級協商，但現階段看起來還未有充分共識。

邱臣遠痛批，林右昌自己無力負責，卻罵柯文哲市長滿口政治語言、腦筋錯亂。且事實上前述這三大變數，有哪一項是林右昌市長可以阻止其發生的？又用什麼來跟基隆鄉親掛保證？柯文哲的示警只是剛好而已。