這個世界上不只有拾金不昧的好人，偶爾也會出現撿到他人錢包，不僅將錢占為己有，還順便冒用失主的證件的壞人。基隆劉男就是這麼一個人，他在拾獲他人錢包後，還利用失主在錢包裡的證件，租車、簽本票。直到該名男子順手牽羊偷了他人的手機，整件事情才被查獲，將劉男繩之以法，日前基隆地方法院也依侵占、偽造有價證券及竊盜等罪，將劉男判處有期徒刑2年7個月，並處以新台幣1萬元的罰金。

住在基隆市的劉男，去年8月在新北市某捷運站拾獲了另一名劉姓男子遺失的錢包，除將錢包內的現金占為己有外，還利用失主錢包中的駕照、健保卡，向租車公司租了一部轎車，並冒用失主姓名與租車公司簽下本票。劉男在租車後，便開著租來的轎車出遊，不慎發生意外自撞圍牆，劉男棄車逃逸，隨著當地警方調查事故發生原因，租車公司才知道自己遭到劉男詐騙。

原以為劉男會就此停手，但劉男去年10月，騎機車到基隆某加油站加油，因為身上現金不夠，又將失主的汽車駕照拿出來做抵押，10天後，劉男又到加油站付錢時，又一時手癢，將加油站員工的手機偷走，待加油站員工發現後報警，警方才循線追查，透過調閱監視器，找到劉男，經檢警調查，找到了錢包失主及租車公司等人，才發現劉男原本已有毒品、竊盜、詐欺、偽造文書等前科，基隆地檢署將劉男以侵占、偽造有價證券及竊盜罪提起公訴。

基隆地方法院日前宣判，將劉男依侵占、偽造有價證券及竊盜罪，判處有期徒刑2年7個月，併科罰金新台幣1萬元。