夫妻倆到馬爾地夫享受陽光。（博海旅行社／綠攝影像提供）

夫妻倆的蜜月相當放鬆。（博海旅行社／綠攝影像提供）

夫妻倆到哪都沉浸在粉紅泡泡之中。（博海旅行社／綠攝影像提供）

許維恩特地找來以前合作的攝影團隊拍攝蜜月旅行。（博海旅行社／綠攝影像提供）

王家梁與許維恩在2021年11月登記結婚，因為疫情關係，遲遲無法舉辦婚宴，誓言年底前一定要舉行。2人原先的規劃安排是登記結婚後先去蜜月之旅，再舉辦婚宴，而做人計畫一直都在進行中。因此在年底婚宴前，2人決定先到馬爾地夫度蜜月，會選擇馬爾地夫，原來和許維恩拍攝的寫真書有關。

2019年她赴馬爾地夫拍攝形象廣告與寫真書照片，原定2021年要再前往補拍照片，無奈因為疫情而作罷，最終只能以現有的素材，完成寫真書。在國外旅遊逐漸解封後，夫妻倆便開始安排去馬爾地夫的計畫，當成蜜月之旅，這也是婚後2人一起度過的第一個中秋節。

許維恩特地找回當時的拍攝團隊，在此趟旅遊中介紹馬爾地夫3間頂級度假村，一邊工作一邊遊玩。首站來到非常適合作為蜜月首選的Joali Being，是首家結合康養理療的頂級度假村。而Patina柏典度假村富有高質感的設計，收藏多樣國際知名藝術作品，多元化的餐飲體驗更是來馬爾地夫不可錯過。Four Seasons Landaa Giraavaru 四季度假村蘭達島，為馬爾地夫的指標性度假村，更有水上無邊際泳池別墅。

許維恩重遊舊地後說：「真想住在這裡，真的好美、好舒服。」婦唱夫隨的王家梁也說：「我老婆想住這，我也得住這 ，不過我是第一次到馬爾地夫，真的被這邊的藍天白雲跟海洋融合一起的景色給深深吸引。」他們也會陸續在社群上曬美照放閃，跟粉絲分享國外旅遊的歡樂氣氛。而《維恩的秘密莊園》將是許維恩最後一本寫真書，「未來不會再出了。」