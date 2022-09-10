中央10日公布新竹縣新增1011例確診案例，分別為485名男性、526名女性，年齡分布在0歲至93歲，12歲以下152名、65歲以上126名，18歲至64歲青壯年佔6成5。目前新竹縣居家隔離1159人，居家照護列管4385人，今年累計確診149996人。

新增確診者分布在竹北市427例、竹東鎮171例、湖口鄉88例、新豐鄉81例、新埔鎮54例、關西鎮56例、芎林鄉41例、橫山鄉16例、寶山鄉39例、北埔鄉13例、峨眉鄉11例、尖石鄉11例、五峰鄉3例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，近期國內腹瀉疫情緩升，加上中秋節連續假期民眾常會相聚烤肉，提醒民眾烤肉聚餐時，避免生食生飲，生熟食應分開處理，食材澈底烤熟或煮熟後再食用，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

衛生局提醒，五峰鄉衛生所11日9點至11點提供疫苗接種服務，提供嬰幼兒BNT及12歲以上莫德納疫苗各50名隨到隨打，請鄉親多加利用就近至衛生所接種疫苗。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

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新仁醫院預約網址：

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