電信業啟動蘋果大作戰，台灣大(3045)宣布，全通路自昨(9)日晚8點開放預購iPhone 14系列新機，熱門程度超乎預期，網路門市已全數預購完畢，其中，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max於5分鐘即預購一空。成為人氣最旺的機款。

根據台灣大統計，myfone購物iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max於5分鐘即預購一空，實體門市也頻傳捷報，即將預購額滿。所有機款當中， iPhone 14 Pro系列規格升級超有感，預購佔整體機款近8成，其中iPhone 14 Pro Max最受歡迎，預購量佔整體機款達4成，容量則以256GB佔比7成為最高，iPhone 14 Pro今年的新色深紫色話題性高，預購佔iPhone 14 Pro系列高達6成，深受果粉青睞。

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