新竹市選戰高熱度，民進黨新竹市長候選人沈慧虹有32年公務經驗，又有實際執政經驗，過去新竹8年政績是其硬實力，近期她也善用優勢，穩紮穩打提出多項政見，並公開邀約對手政見辯論，用專業說話，才能讓選民用專業的政見、願景，選出最適合的新竹市長人選。

沈慧虹昨在臉書，邀請對手高虹安、林耕仁，一起進行政見的辯論，讓選舉回歸政見跟願景的比賽，用專業說話！

日前民進黨舉行「女力連線記者會」，由五位女性民進黨縣市長候選人包含：沈慧虹、周春米、 黃秀芳、 Kolas Yotaka、蔡培慧，共同組成會做事戰隊，沈慧虹表示，會做事女力是堅韌熱情的力量，也是讓城市繼續幸褔的力量。

沈慧虹表示，過去八年來，她推動許多建設，包含YouBike從無到有，這些專業跟成績，讓她有自信迎接挑戰、有自信為新竹做更多，新竹市的未來，她會繼續努力，她這段參選的日子，也持續提出政見，一步一步擘畫對新竹的願景。

她也說，年底的選舉是決定台灣向前、縣市進步，最重要的一戰，新竹市從過去被路過的城市，到現在大家都看見新竹的美，新竹要延續光榮，必須讓有經驗、會做事的人來。