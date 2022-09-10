台南新營大廟濟安宮在今日辦理「博狀元餅」活動，吸引上千民眾參加。（李俊淇攝）

台南新營大廟濟安宮在今（10）日辦理「博狀元餅」活動，台南市長黃偉哲提前在新營第一公有零售市場發送400張「博餅體驗券」，希望藉著活動，提高市場買氣。博狀元餅活動吸引上千人到場參加體驗，現場吆喝聲不斷，也給中秋帶來另一種團圓的氣氛。

市長黄偉哲表示，來新營第一公有市場發送博狀元餅體驗券，希望增加民眾逛市場的誘因，一同幫助市場攤商共度疫情難關，然後也別忘了於指定時間內前往濟安宮參與博餅活動，開心過中秋。黃隨後也前往濟安宮與民同樂，當場玩起射箭遊戲及套圈圈活動，並幫得獎的小朋友戴上狀元帽。

上午8時許，上千人擠在廟前廣場擲起骰子，直到11點才出現百名的進階者，準備進入最後決賽，前三名都可獲得獎金及狀元帽。比賽中一名博到「狀元」的邱姓婦人表示，第一次參加這種比賽，沒想到獲得一大盒月餅，不過自己有7個兒子和許多孫子，一盒月餅應該是不夠分，還要再多贏一點。

廟方表示，「博狀元餅」是中秋節的特色活動，迄今已流傳300多年，博餅需擲六顆骰子，不同的骰子組合對應不同的獎項，傳統的獎品為大小不同的月餅，稱為「會餅」或「餅金」，透過這項遊戲還能預測未來一年的運氣。

市場處處長陳豪吉說，市府藉由市場採買活動結合中秋佳節博餅活動，讓消費者來市場消費的同時，可以參加如此熱鬧有趣的活動，後續市場處將推出更多行銷活動，歡迎民眾多多支持市府及活動，在疫情期間幫助市場及夜市攤商共度難關。