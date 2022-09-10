民眾黨新竹市西區議員參選人施淑婷加碼爆料林耕仁更多抄襲證據，預告要在下周一赴陽明交大具名檢舉。（民眾黨竹市黨部提供／王惠慧新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁日前遭爆中華大學、陽明交大碩論疑涉抄襲，民進黨竹市黨部一路追打，9日在竹市設立看板「協尋」林耕仁陽明交大同學，也發送夾報文宣要林耕仁說清楚；此外，民眾黨方面，西區議員參選人施淑婷也加碼爆料林耕仁更多抄襲證據，預告要在下周一赴陽明交大具名檢舉。

民進黨先前接連爆出林耕仁雙碩論疑涉抄襲，兩校先前也都已接獲檢舉。新竹市區昨起也出現大型看板，上頭寫著「協尋林耕仁議員陽明交通大學高階主管管理碩士學程同班同學」，另有訂報民眾收到寫著林耕仁涉抄襲的夾報文宣，而看板和夾報都署名民進黨新竹市黨部。

另一方面，民眾黨打林耕仁論文也不手軟，西區議員參選人施淑婷10日加碼爆料，在檢視更多資料後，發現林耕仁陽明交大論文還拼貼、抄襲3篇部落格文章、1篇專題文章、1篇新竹市政府統計報告，將在9月12日赴陽明交大具名檢舉。

施淑婷說，林耕仁若真的有抄襲，是否應拿出當初檢視林智堅的態度檢視自己，是否應該跟大眾道歉，退選並退回學位，她也要問國民黨主席朱立倫，是不是要跟蔡英文總統、沈慧虹挺林智堅一樣，捍衛林耕仁到底？

針對民眾黨將提出檢舉，沈慧虹競辦發言人劉康彥10日說，林耕仁碩論大量複製貼上、錯誤引用，這是不爭事實，甚至中華大學碩論連謝誌、目錄也抄，認為林耕仁應該一頁一頁說清楚。

劉康彥說，林耕仁做學術態度如此鬆散、馬虎，怎麼期待他帶領45萬市民？呼籲兩校秉持學術專業、維護校譽，盡快公布審查結果。