今眾多新港奉天宮媽祖契子女齊聚奉天宮向媽姐婆請安，包括最資深、高齡105歲的人瑞林福來缺席跟大家一起切蛋糕。（呂妍庭攝）

今眾多新港奉天宮媽祖契子女齊聚奉天宮，包括最資深、高齡105歲的人瑞林福來也不缺席，代表向媽祖婆請安。（呂妍庭攝）

林福來和相差近90歲，同樣是媽祖契子女，今年16歲的曾孫女一同回到奉天宮。（呂妍庭攝）

林福來高齡105歲，平日多半自行行走運動，十分硬朗。（呂妍庭攝）

每年中秋節是嘉義縣新港奉天宮契子女回家團圓的日子，今眾多契子女齊聚奉天宮向媽祖婆請安，包括最資深、高齡105歲的人瑞林福來也不缺席，在家人陪伴下，參與回宮團拜、切蛋糕，感謝奉天宮開台媽祖長年的守護、庇佑。

奉天宮目前登記有案的契子女約3000多人，每年廟方都會提前寄邀請函給契子女，邀大家中秋節回宮大團圓，去年因疫情嚴峻，廟方縮小規模辦理，今年恢復常態化，一早奉天宮就陸續湧進從各地前來參拜的契子女，林福來也和相差近90歲，同樣是媽祖契子女，今年16歲的曾孫女一同回到奉天宮。

奉天宮董事長何達煌說，奉天宮開台媽祖是信眾精神寄託，也是「囝仔ㄟ守護神」，早年許多嬰孩難養育，父母就會帶到奉天宮，祈求媽祖收孩子為契子女，像林福來從小就是媽祖的契子，還做了44年奉天宮董事，在媽祖守護下，即使已105歲仍十分健康、長壽，相信一定能呷百二。

林福來兒子說，父親家傳6代，子孫多達百人以上，即使已高齡105歲，每天一早仍會步行150公尺當成運動，因早年務農，身體至今仍十分硬朗，除聽力退化戴助聽器，視力仍相當好，今到奉天宮也不斷主動跟大家打招呼，精氣神十足。

奉天宮指出，讓媽祖婆作契子女是新港傳統禮俗中常見的生命禮儀之一，「拜契」儀式主要由父母帶領孩童來至奉天宮，填寫「契字」文，虔心向媽祖祈願孩子能成為媽祖的契子女，並將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙，最後再把香火袋遂掛在孩童頸項，稱為「縣貫」，往後每年要回奉天宮更換香火袋的紅絲線、過爐「換貫」，直到滿16歲向媽祖謝恩後，把香火袋歸還媽祖婆「褪貫」。

今由董事長何達煌賢伉儷率全體董監事、國民黨嘉義縣長參選人王育敏、縣議員葉孟龍、陳文忠、議員參選人黃啟豪、簡嘉億、劉宜奮等人，與林福來不分老少契子女向開台媽祖上香祈福。