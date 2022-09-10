中秋月圓人團圓，不少政治人物今(10日)都在臉書向民眾們送上祝福。民進黨新北市長候選人林佳龍則是在臉書曝光一張特別準備的中秋節卡片，希望每一位朋友，月圓、人圓、事事圓。

林佳龍在臉書表示，相信有許多的市民朋友，今晚會與家人好友們在一起，享受團圓歡聚的時光。他為大家送上祝福，希望每一位朋友，月圓、人圓、事事圓，度過美好的團圓日，中秋節快樂。

今年，林佳龍也特別準備了中秋節卡片，他說，歡迎大家下載、轉傳，一起分享祝福給身邊的親朋好友。