旗山戶政結婚背板打造成「冰菓室」，設計充滿巧思。（柯宗緯翻攝）

大寮戶政設計採「諧音梗」，電話亭設計象徵戀人「熱線聊不完」！（柯宗緯翻攝）

岡山「愛情羊肉爐」設計融合在地美食元素，網路討論熱度高！（柯宗緯翻攝）

高市青年局近日主導的戶政結婚背板改造，20處各具特色背板融入地方風情，被譽為全台最美結婚背板。高市府2位正妹發言人張硯卿、周璟瑜更合體拍片宣傳，換上唯美輕婚紗等服裝，除強化城市行銷外，也大力催婚，鼓勵新人到高雄戶政背板拍照打卡。

高雄迎接2022台灣文博會與台灣設計展2大盛會，青年局媒合青年重塑戶政美學，改造20處戶政事務所結婚登記背板，畫面出爐後引發網路熱議，被譽為「全台最美結婚登記背板」，不少網友驚艷直呼「太早結婚」，也有人喊說「要衝一波高雄註冊」。

為讓民眾更有「臨場感」，張硯卿和周璟瑜前往各戶政事務所，拍片加強宣傳力道。張硯卿透露，拍攝當天，兩人清晨5點多就出門準備，一連拍攝10小時，走訪包括岡山、旗山、美濃、鹽埕、大寮、旗津等6個各具特色的背板取景，也換上有別於工作時的輕便休閒風，更在旗津海洋風背板前，應景的換上輕婚紗、戴上白頭紗，響應「海灘逐浪奔愛」浪漫主題。

張硯卿提到，結婚背板各有主題，不只具有設計感，像是「美濃」大玩諧音梗、岡山的「愛情羊肉爐」也納入美食文化，旗山「冰菓室」更融入地方特色。

而周璟瑜也誇讚說，不只布景到位，各場景道具配件，像是岡山「愛情羊肉爐」圍裙、大寮「電話亭」、旗山的「冰菓室菜單」以及美濃「紙傘」，細節都充滿設計師的滿滿巧思。

2人過去都曾擔任記者及主播，揮發過去隨機應變的新聞經驗，台詞幾乎臨場發揮，也展現出絕佳默契。雖然攝影團隊原本規畫2位發言人走「唯美路線」，但還是有不少搞笑NG片段流出，「笑」果十足。