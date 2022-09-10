縣府投入8.7億元在竹北市興建的新竹縣總圖書館，結合週邊東興圳水岸綠地自然景觀及歷史文化，規畫設計兼顧智慧、創新、綠能等元素，榮獲國家卓越建設獎！

縣長楊文科表示，總圖目前正進行土方及接地工程，室內裝修設計8月完成發包，將同步進行室裝規畫設計，預計在2024年完工後，將成為新竹縣最具代表性的地標之一。

楊文科指竹縣總圖能與周邊東興圳公園結合成美麗的地景，規畫設計獲得國家卓越建設獎的肯定，相信完成後將讓提供竹縣鄉親最優質的閱讀和休憩場所。

立委林為洲指出，總圖是縣民尤其是竹北市民非常期待的公共建設，不僅外觀成為新地標，內部規畫綜合性空間，適合老中青幼借還書和閱讀使用，還可舉辦講演和學術論壇，期待完工後成為縣民假日最佳去處。

文化局長李安妤表示，新竹縣總圖書館圖基地位置臨自強三路及東興圳水岸綠地，面積約13000多平方公尺，由關惠尤建築師事務所規畫，以二氧化碳減量、植物多樣性、日常節能等綠建築的9大指標做設計。

新竹縣總圖是地上4樓及地下2樓建築，預計可容納館藏量50萬冊，因應新竹的九降風，建築形式配置戶外中庭調節氣候，中庭也增強客家合院的設計，以中庭為中心向四周發展的空間，既聚集又互相獨立。

竹縣總圖的材料選擇紅磚，作為立面主視覺焦點，內部規畫推廣服務空間含250席多功能展演廳和特展空間，並有科技體驗區及地下停車場等，目前綜合佈線、資訊通信、節能管理等規畫，已取得候選智慧建築證書評定通過。