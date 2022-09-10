一名人妻透露，老公和前妻育有一子，她與老公結婚後懷孕，婆婆非但不興奮，反而還勸她墮胎，但她最終還是把小孩生下來了，沒想到，距離她生產完才過半個月，婆婆竟然就要她去裝避孕器，讓她非常傻眼。而老公婚後又瘋狂擺爛，最終她罹患憂鬱症，不知道該怎麼辦。貼文引起網友熱烈討論。

一名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》上分享，老公和前妻生了一個孩子，後來她與老公結婚了，當婆婆得知她懷孕以後，竟然不是開心有孫子可以抱，反而私下勸她不要生，她只覺得很怪，最終還是把小孩生下來了。沒想到，生產完半個月左右，她還在娘家坐月子，婆婆竟然打電話讓她去裝避孕器。當時她開著擴音講電話，娘家人聽到全傻眼，而婆婆還強調說「不要讓妳老公知道！」

女網友表示，老公的確是個豬隊友，明明沒錢卻老是裝闊，結果根本付不起，連孩子的滿月宴的錢都是娘家幫忙代墊。除此之外，老公也不會幫忙顧小孩，她生產完當天住院，小孩在床邊哭泣，老公只會一直罵吵死了，出院回家以後更不管事，面對孩子哭鬧，永遠只會在一旁呼呼大睡。最可惡的是，在她懷孕期間，老公時不時就跑出去跟朋友唱歌，她生產完後還變本加厲去酒店玩，甚至還會整晚失聯。

女網友也說，由於老公與前妻遇有一子，因此婆婆和前妻始終保持聯繫，婆婆也屢次勸告她不需要為了前妻的存在而擔憂煩惱，但她只覺得這樣的叮嚀非常刺耳，無法理解前妻為何要一直打擾他們的生活，而且婆婆每次打給她的老公，永遠都在說前妻要幹嘛，讓她感覺非常厭煩。

女網友透露，這樣的婚姻導致她罹患憂鬱症，經常會萌生出不好的念頭。而每次能將她拉回來的都是可愛的孩子，因此她很慶幸自己當初沒有聽婆婆的話墮胎，雖然她偶爾會抱著孩子痛哭，但因為有這個孩子，也讓她的世界變得明亮。不過，她也很想知道有沒有什麼方法可以改善現在的生活狀態。

貼文引起網友討論，「感覺婆婆是在救妳，只是妳不願接受」、「這種沒肩膀的男人，別再跟他生孩子，最後苦的是自己」、「真心覺得婆婆叫你別生是對的，因為她兒子真的不適合當人家爸爸」、「一開始就選錯人了，後面才會一直錯」、「他媽媽很明事理啊！跟這種男人過日子還是裝避孕器好了」。