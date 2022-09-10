三立美女主播高毓璘，因臉蛋甜美撞臉名模，有「主播界洪曉蕾」封號，2013年與補教名師朱祺結婚，生下一子，未料如今傳出7年婚姻畫下句點，讓外界震驚不已，對此，她透露離婚主因是夫妻「個性不合」。

根據《ETtoday星光雲》報導，高毓璘證實與老公朱祺7年婚姻畫下句點，主因就是「個性不合」，她表示彼此想法都很成熟，與其為了維持婚姻當起假面夫妻，還不如分開成為朋友，沒想到分開後更能體諒彼此，變回成朋友關係後，兩人感情反而更好，雖然恢復單身，但她表示經過婚姻才知道要的是什麼，如今即便是一個人，仍過得相當快樂。

高毓璘強調離婚過程沒有任何「抓馬劇情」。(高毓璘臉書)

高毓璘也以過來人身分，給仍在婚姻中掙扎的人些許建議，她表示人生是自己要掌握的，不用害怕外界的閒言閒語議，想要什麼樣的生活就去爭取，但最重要的就是情感和金錢必須獨立，這樣一來即便結束一段關係，也不用太過於擔心。

稍早，高毓璘也在臉書發文回應此事，她表示感謝大家的關心和祝福，先前沒有公布恢單消息，主要覺得並非大明星應該沒有人在乎，就不浪費媒體資源，接著強調過程沒有任何「抓馬劇情」，整個過程除了感謝支持她的雙親之外，也謝謝前夫願意面對彼此不適合的事實，接著強調彼此達成「感恩過去所有，未來成為彼此的家人」的共識，並祝福彼此未來過得更好，至於接下來的日子，不僅會爭取想過的生活，也會更有自信面對接下來的人生挑戰。