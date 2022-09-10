iPhone 14系列新手機9日晚間8時在蘋果官網、電商及電信通路開放訂購，Pro旗艦機種買氣最旺，官網需等6週以上出貨；電商平台觀察，Pro系列、256GB容量及全新深紫色最受歡迎；電信業者預購量約8成為Pro機型。

蘋果官網顯示，今天訂購iPhone 14 Pro需等6至7週才出貨，最快到貨日期為10月26日至11月2日；訂購iPhone 14 Pro Max要等更久，需7至8週出貨，最快到貨日期為11月2日至9日。

在官網訂購標準版的iPhone 14，等待出貨時間約2到3週，最快到貨日期預計9月22日至27日。平價大尺寸的iPhone 14 Plus若今天訂購，還可以在10月7日發售日當天到貨。

電商平台momo富邦媒表示，iPhone 14預購日湧入較平日平均成長10倍的人流，最熱銷規格為14 Pro、14 Pro Max，話題新色深紫色的人氣最高，容量以256G最搶手。iPhone 13也掀起一波買氣，銷量成長3倍。

Yahoo奇摩購物中心觀察，今年iPhone 14新機整體預購量較前一代iPhone 13增加2成，其中Pro系列最受消費者青睞，前兩名機型分別是iPhone 14 Pro Max 256G、iPhone 14 Pro 256G；討論度高的深紫色是預購最受歡迎顏色，占比近6成。

PChome 24h購物9日開放 iPhone 14系列新機預購，其中iPhone 14 Pro系列於2分鐘全數完售，以iPhone 14 Pro Max最熱門，短短一分半鐘即搶購一空。

電信通路方面，台灣大哥大全通路9日晚間8時開放預購iPhone 14系列，熱門程度超乎預期，網路門市已全數預購完畢，myfone購物iPhone 14 Pro及14 Pro Max於5分鐘即預購一空，實體門市也即將預購額滿。

台灣大今天發布新聞稿指出，在所有機款當中，iPhone 14 Pro系列預購占整體近8成，其中iPhone 14 Pro Max最受歡迎，預購量占整體機款4成，容量以256GB占比7成最高。iPhone 14 Pro今年新色深紫色話題性高，預購占iPhone 14 Pro系列高達6成。

中華電信8日下午3時開放網路門市預約iPhone 14全機型，5分鐘內預約額滿，依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買的機型為頂規旗艦新機iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max高達8成，以容量512GB最多、占4成。其中，最受果粉青睞機型前3名皆為新色深紫色，分別是iPhone 14 Pro 256GB、iPhone 14 Pro Max 256GB及iPhone 14 Pro Max 512GB。

遠傳電信表示，8日上午11時開放iPhone 14系列預約登記，5分鐘內湧入破萬人進站，截至8日下午4時為止，新色深紫色堪稱人氣王，獲得5成以上預約用戶青睞；iPhone 14 Pro系列最受歡迎，占預約量8成。整體預約量較前一代iPhone 13雙倍增加。

蘋果公司8日舉辦線上特別活動，一口氣推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款手機，皆搭載車禍偵測功能及業界首創利用衛星的「SOS緊急服務」，美國售價與去年iPhone 13系列持平；台灣iPhone 14系列售價新台幣2萬7900元起，因匯率關係，比去年貴2000元。

蘋果官網列出20款舊機換購iPhone 14系列新機價格，以iPhone 13 Pro Max換購最高可折抵2萬1800元，iPhone 12 Pro Max最高可折1萬6500元。（編輯：郭無患）1110910