民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎利用中秋連假走訪苗栗百年餅店。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋節連假，民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎馬不停蹄地勤跑各社區中秋活動與鄉親打招呼，並造訪苗栗百年餅店，大啖苗栗特產肚臍餅，要用美食行銷苗栗，他承諾如果當選縣長，將會系統性盤點縣內觀光資源和特色美食，並有規劃景點行銷苗栗，推廣苗栗深度文化觀光，邀請民眾假期來苗栗旅遊。

徐定禎表示，要趁著中秋連假推廣在地特色餅店，客家月餅、肚臍餅就是最為應景的苗栗美食，其中「蕃薯餅」、「芋頭餅」是客家人的傳統餅食，相信所有的客家朋友都不陌生，也推薦給全台灣的朋友。

徐定禎指出，現在苗栗縣內的傳統餅店，都慢慢的推陳出新，除了傳統口味外，也研發一些改良式的口味、小西點，並且朝向精緻化發展，開始注重包裝、行銷等層面。

徐定禎點出，在地美食需要結合觀光一同推廣，透過觀光人潮帶動地方商機，走訪苗栗歷史古蹟、百年老店，慢慢認識這座城市的不同風貌。客家的美食非常具有在地特色，更不乏經營百年的餅舖，擁有豐富歷史故事、也非常適合作為伴手禮，讓來苗栗出遊的觀光客可以人手一包，帶回家和親友分享。