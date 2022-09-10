等了20年，中正區永昌公園將擴建，北市府日前開說明會，向市民解說公園配置、綠資源調配等設計，盼成為社區新亮點。永昌里長陳玟如表示，新公園擴建地預計9月底前拆除地面建物，5間日式房子則會保留，後續何時動工，要等文化局開會討論。

公園處表示，永昌里唯一綠寶石「永昌公園」是附近居民最佳的休憩空間，永昌公園擴建後將融合新舊公園腹地，並融入市民生活，翻轉崁頂新生活，成為社區新亮點。

公園處總工程司吳文慶表示，公園規畫利用高程緩坡的變化，將新、舊公園縫合，並以透水鋪面排列形式及時光輿圖地景廣場，塑造懷舊的萬新鐵路「和平站」，提供市民在地文化底蘊的休憩空間。

陳玟如說明，新公園地點17年前是市場用地，但因為腹地太小沒做成，之後才改成公園預定地，舊的永昌公園是特色公園，擴建新公園則預計9月底前拆除地面建物，5間日式房子則會保留，後續何時動工，要等文化局開會討論。

陳玟如表示，附近幾個里都沒有公園，所以不少人來這公園休憩，原本只有舊場地較不敷使用，也因使用者多為長輩、小朋友，希望未來環境整潔、樹木要修剪，最重要的是保障使用安全，現在的人講究運動，里民也希望多點活動空間。

公園處園藝科長郭蘭香表示，為符合當地年長者需求，特別規畫社區交誼客廳及樂齡體健空間供年長者活絡筋骨，並考量季節變化種植台灣魚木、楓香、黃連木及九芎等喬木，讓四季呈現不同風貌。