台中市市長盧秀燕（左三白衣者）親自出席「豐原轉運中心啟用典禮」。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕昨日（9）中秋節前夕，特別出席豐原轉運中心啟用典禮。盧表示，這項建設台中人已等待10年，如今終於順利啟用，因為她與市府團隊始終秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」精神，並承諾在疫情威脅與缺工問題的挑戰下，她會帶領市民、市府一心，持續推進，建設更好的大台中。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，10年等待豐原轉運中心順利啟用，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，這句話是她與市府團隊始終的堅持，尤其在疫情威脅與缺工問題的挑戰下，她更會帶領市民、市府團結一心，持續推進，建設更好的大台中。

盧秀燕指出，豐原轉運中心啟用，提供給市民轉運、商場、停車、活動空間、會議空間5大功能，7種交通工具：鐵路、捷運、客運、汽車、機車、計程車及腳踏車，也將陸續到位。她要感謝市議員們關注建設，讓公共建設有更好的品質，也感謝國民黨立委江啟臣協助向中央爭取經費，減輕市庫負擔。

不僅如此，盧秀燕強調，轉運中心啟用後，可以提供給民眾優質的候車環境，提升轉乘效率，公共運輸的升級，也能夠帶動更多人流，帶動地方商機，台中的未來精彩可期。