紅毛猩猩「咪咪」手握樹葉餐盤並端詳內餡為栗子和地瓜的月餅。（柯宗緯翻攝）

保育員餵柚子給二趾樹懶食用。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園特製動物版月餅及園區自種紅柚。（柯宗緯翻攝）

今天是中秋節，高雄壽山動物園正進行成立44年來最大規模整建，仍不忘替動物們過節。園方特地商請在地老字號名店不二緻果出借店內壓箱木製模具，交由園方製作動物版月餅，讓黑猩猩莉忠「猩」喜若狂，激動到打翻園方精心擺設的宴席。

壽山動物園主任莊絢智指出，開業超過一甲子的「不二緻果」特別出借店內壓箱木製模具給壽山動物園，而從未製作過月餅的園方人員，經腦力激盪及多次實驗改良後，以黑糖饅頭做成餅皮並鑲入地瓜泥或栗子等食材，壓敲模具印出美麗圖案，做出賣相極佳的動物可食月餅，並用園區樹葉盛盤，搭配紅柚上桌送到動物面前。

黑猩猩「莉忠」個性相當急躁，見到房內出現紫心地瓜月餅和紅柚立刻飛撲吊床，月餅和紅柚瞬間彈開，宴席瞬間「翻桌」，讓現場發出一陣驚呼；之後莉忠若無其事的享用這些應景食物，差點將柚子皮也啃食。

反觀紅毛猩猩「咪咪」則一手拿著樹葉餐盤、一手握住內餡為栗子和地瓜的月餅細細品嚐，展現優雅氣質。非洲象「阿里」使用長鼻子將月餅送入嘴中，二趾樹懶由保育員餵食剝好的柚子，折衷鸚鵡「蘇打綠」及灰鸚鵡「小灰」也各自享用園方剝好的柚子，讓園區充滿團圓氣氛。

此外，壽山動物園未來重新開園後，為讓大小朋友將遊園的美好回憶用有形的商品典藏，曾參與1986年彩繪大地活動的學童，如今已是不二緻果的董事長及總經理，帶領員工用手心的溫度揉出對動物園的思念，製作一款聯名商品，並在包裝上露出壽山動物園開園主視覺圖案，未來將在園區及門市販售。