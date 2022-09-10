外媒報導，大陸晶片巨頭長江存儲可能被拜登政府列為制裁黑名單，沒想到傳出蘋果將長江存儲納入iPhone 14快閃記憶體供應商，消息曝光後，美國共和黨議員砲轟「蘋果正在玩火」，並警告若蘋果一意孤行，將面臨美國政府的嚴格審查。長江存儲與北京政府和解放軍的密切關係，引起華府高度關切。

韓媒BusinessKorea此前報導，蘋果已將大陸長江存儲列人iPhone 14快閃記憶體（NAND Flash）供應商名單。

英國《金融時報》報導，美國共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）和麥考爾（Michael McCaul）對這項消息感到憂心，並開嗆「蘋果正在玩火」，還說「我們不能受制於中國企業，進入我們的電信網路和數百萬美國人的 iPhone手機」。

對此，蘋果回應表示，目前沒有使用長江存儲的晶片，但正在評估從長江存儲採購 NAND Flash，用於在大陸銷售的部份iPhone手機，但不會考慮在大陸以外銷售的手機使用長江存儲NAND Flash，並強調蘋果在NAND晶片上存儲所有用戶數據已「完全加密」。

蘋果目前使用NAND晶片主要來自韓國三星、SK海力士及日本鎧俠（Kioxia，原東芝記憶體）三家公司。業界分析，蘋果考慮將長江存儲納入供應商名單，是為了讓供應鏈來源多元化，並藉此拉攏與大陸市場的關係。

不過，長江存儲與北京政府和解放軍的密切關係，仍引起華府的高度關切。此前有報導說，白宮和美國商務部正在調查長江存儲向華為供應晶片的指控，因為華為2019年被列入貿易黑名單，如果長江存儲是華為供應商，可能違反美國對華為的制裁措施。

長江存儲生產智慧型手機、個人電腦和數據中心裝置內儲存數據的NAND快閃記憶體。