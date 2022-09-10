新北市三重區近年不斷針對轄內公園設施執行新闢、整建翻新及改造規劃的「老舊公園更新計畫」，其中228大小和平公園歷時8個多月整建，也於今（10）日重新啟用，新北市長侯友宜親自主持啟用典禮，他表示這次的整建工程斥資2500萬，增加了近200坪的大草坪、楓林大道，提供不同年齡層的共享空間。

新北市「老舊公園更新計畫」，近4年在三重新闢了洛陽、大仁、神農百草、二重埔等4處公園，設施整建翻新的公園共有56處，另有9處改造規劃中，還有11座由荒地變成新北綠家園的公園，而今天啟用的228大小和平公園，則是4年來最大的公園建設。

侯友宜表示，大小和平公園是三重面積第2大的公園，透過城鄉發展局向營建署城鄉風貌計畫爭取補助整建，以減量原則將音樂台前部分原有的觀眾席座位區移設到舞台區旁，使公園增加了約200坪大草坪，同時拆除舊有的混凝土花台與涼亭，打造「楓林大道」。

城鄉局長黃國峰指出，這次的公園改造將入口採開放式設計，在公園內新增多處平面式植栽、透水環園步道，在遊戲場的部分也將原有的罐頭風遊具，更新為積木風及原野風，採用親子鞦韆、尿布鞦韆、原木材質的平衡木、滑梯組及體健設施，打造不同年齡層的樂活共享空間。

綠美化環境景觀處長林俊德表示，新北市各區發展較早，因此許多公園的基礎設施都已達到使用年限，不僅影響美觀更有功能性上的安全疑慮，因此市府自去年起開始實施「老舊公園更新計畫」。

該計畫透過專業顧問評估，並整合地方意見，以急迫性、危險性等因素來排定公園優化更新的先後次序；三重區長陳奇正補充，今天啟用的228和平公園，一共斥資2500萬元工程經費，同時是計畫中最大的公園建設。