桃園中壢一棟住宅昨晚發生火警，嚇得附近鄰居餘悸猶存。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區民權路二段9巷一棟5層樓出租套房，昨深夜發生火警，居住在4樓的一對單親母子疑吸入性嗆傷，送醫搶救後仍宣告不治，自3樓被救出的女租客原命危，急救後恢復心跳，急診留觀中。一場大火讓附近住戶餘悸猶存，平時相當疼惜少年死者的鄰居，更難過到落淚徹夜未眠，感嘆乖巧的孩子就這樣走了令人不捨。

警消調查，昨晚11時許該樓發生火警，消防出動大批人車前往搶救，約30分鐘後撲滅火勢。同步架梯從2樓救出2男2女，包括55歲鞏姓男子與55歲鄧姓女子，以及2人的29歲女兒與其26歲莫姓男友，4人意識清楚皆送醫治療無大礙。

搜救人員往3樓搜索，發現48歲蔣姓女子倒臥在地，失去生命跡象，所幸送醫急救後，目前已恢復心跳，仍在急診室留觀中。另4樓住有一對母子，為48歲廖姓女子與14歲楊姓少年，被救出時皆命危，經搶救後2人仍在今凌晨1時前後宣告不治。

據悉，該樓格局配置中，1樓為停電動自行車空間與1間套房，2至5樓皆為1層隔2間的套房。火災發生當下，居住在1樓的男租客聽見「碰」一聲巨響，接著濃煙迅速竄進房間，樓梯也冒出火焰，聞到濃濃燒焦味，嚇得他就算行動不便也要趕緊從後門逃生。

與這對母子經常互動的隔壁鄰居則餘悸猶存，並透露2人才剛搬來1年，為陸配單親家庭，在楊梅工作的母親多年前喪夫，平時和附近住戶感情不錯，尤其是孩子相當乖巧，常常熱心協助鄰居生活大小事，故看到2人從火場被救出的畫面十分不捨，難過到落淚整夜都睡不著。

目擊鄰居表示，當下火舌迅速從1樓竄上樓，燒得相當猛烈，平時該樓人員出入複雜，多為外籍移工，且常在門口吸菸，令人擔心若沒熄滅恐有危險，所幸昨晚火勢沒延燒到隔壁。目前初步判定起火點位於1樓，疑因電動自行車使用延長線充電不慎，導致電線走火釀災，1樓停放約4輛電動自行車，燒得只剩骨架，確切起火原因與損失狀況仍待釐清。