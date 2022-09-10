近年因氣候變遷及病害影響，蜜蜂族群日漸減少。為增加蜜蜂抵抗力，銘傳大學生物科技系師生分析蜜蜂腸道的乳酸菌種類，經半年研究，成功發現新種乳酸菌，並以蜜蜂屬名為這株乳酸菌命名為「Fructobacillus apis nov.」，相關成果已投稿至國際期刊《系統與進化微生物學》（International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology）並獲接受。

銘傳大學生科系學生廖家妤、鄧進男、王昱璇、陳韋華，在老師陳奕伸的指導下，進行分離並分析蜜蜂腸道的乳酸菌種類，成功在蜜蜂腸道發現新種乳酸菌。

廖家妤表示，實驗過程跟Fructobacillus乳酸菌「有一番苦戰」，因為這個新種乳酸菌在沒有花粉的情況下，幾乎完全不成長。團隊成員諮詢生科系畢業學長藍偉哲的建議，既然是蜜蜂腸道的乳酸菌，不如在培養基中添加花粉試試。沒想到教科書上沒有寫的做法，竟然成了致勝關鍵。

廖家妤說，後來發現這株乳酸菌除了鍾愛花粉，也喜歡果糖（Fructose），且更令人意外的是，這株菌跟一般的乳酸菌不一樣，對葡萄糖的依賴性低，且對分析的其它47種碳水化合物幾乎毫無興趣。

陳奕伸表示，4位學生試圖開發蜜蜂專用的乳酸菌，在研究過程中陸續發現一些基因序列不同於已知菌種的乳酸菌，並針對其中1株獨愛花粉的乳酸菌進行研究。團隊經新竹食品工業研究所協助，證明這株乳酸菌是未被發現過的新種乳酸菌，讓團隊成員更受激勵。

陳奕伸指出，目前觀察到Fructobacillus apis W13乳酸菌對生病蜜蜂分離到的細菌具有生長抑制效果，詳細抑制方式及可抑制的病菌種類，則是下一階段研究重點。