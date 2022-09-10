新冠肺炎疫情升溫，國內今日新增3萬5594例本土個案，較上周六增加9.4％，另增236例境外移入、30例死亡。今日重症個案中，新增2例孩童多系統發炎症候群（MIS-C），為2歲女童及8歲男童，皆已出院。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日增加1574例，增4.6％，較上周六增加3065例，增幅為9.4％。今日本土個案分布以新北單日新增7646例居多，其次依序為台中4545例、台北4503例、桃園3783例、高雄2726例等；境外移入個案則分別自越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、土耳其等入境。

與此同時，今日新增81例中症、33例重症個案、30例死亡個案，死亡個案介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中27例具慢性病史、21例未接種3劑以上疫苗。重症個案中，則新增2例MIS-C，分別為2歲女童及8歲男童，2人都無慢性病，且未接種疫苗。

莊人祥表示，其中的2歲女童在6月18日確診，8月29日起發燒，31日至急診就醫，出現喉嚨紅腫、草莓舌、皮疹症狀，且發炎指數升高、凝血功能異常，診斷為MIS-C，於9月1日住院，9月9日狀況好轉出院。

另1名8歲男童則在7月19日確診，8月18日起陸續出現發燒、頭痛、腹脹、嘔吐、咳嗽等症狀，隔日至急診就醫，因扁桃腺及頸部淋巴結腫大，診斷出急性淋巴腺炎，30日住院，後因症狀持續，且出現結膜炎、皮疹、嘔吐、腹瀉、凝血功能異常、發炎指數升高，經心臟超音波顯示心包膜積水，診斷為MIS-C，經給予免疫球蛋白、類固醇治療，已在9月6日出院。

國內兒童重症個案至今累計206例，其中腦炎31例、肺炎22例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡7例、MIS-C119例、共病3例，死亡則維持31例。2020年以來，國內共累計565萬28例確診、1萬255例死亡。