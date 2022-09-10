國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘提鐵路高架化政策，以均衡市鎮發展。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

西部縱貫鐵路以山、海線穿越苗栗縣境，雖便利了南北交通，但鐵路經過的市鎮被一分為二，限縮或阻隔城鎮空間的東西發展。國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘主張，推動以分區、分期、分階段完成縱貫鐵路高架化工程計畫，其中優先完成苑裡、通霄市區鐵路高架化，讓地方規劃更加完整，發展更加快速。

謝福弘表示，從過去至今經常聽到民間反映，部分穿越城鎮市區鐵路已完成高架化，讓市民感受到東西向交通更加便利，並有打破發展阻隔的優點。因此他強調將提前部署推動鐵路市區高架化工程，把工程阻礙影響降至最低可執行範圍，讓鐵路高架化成果造福地方。

另外像苗栗市、竹南鎮等發展較早，街道也比較複雜的市鎮，謝福弘主張因地制宜來推動。以竹南鎮來說，目前竹南科學園區的發展帶動，竹南鎮市區快速成長，推動鐵路高架化工程絕對不是件容易的事，但畢竟都市發展的腳步不會停滯，早做總比晚做來的好，現在不做將來一定後悔，應該盡早規畫，早日開工執行。

同時，謝福弘在提出鐵路硬體工程改善的政見之外，謝福弘也主張希望台鐵公司考量偏鄉大眾運輸的需求，在鄉鎮間視交通流量需求，加開區間通勤列車，以類捷運的模式加強疏運。例如，苗栗三義竹南間的通勤區間車、竹南後龍通霄苑裡大甲間的通勤區間車，讓便捷的軌道交通發揮地方疏運的最大功效。

謝福弘並將央請最關心苗栗縣建設與發展的縣籍陳超明、徐志榮兩位立委，全力敦促交通部台鐵局重視這項地方民意期望，相信在中央級民代與地方的全力推動下，他規劃苗栗縣的鐵道建設、運營的相關政見，定能早日完成苗栗縣，市鎮空間東西發展無礙的目標。