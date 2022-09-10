烏軍7日在國內第二大城哈爾科夫地區(Kharkov)附近發動反擊，收復了數個住民地，讓俄國知名右派人士葛金（Igor Girkin）於社群網路上大喊「我們已經輸了。」

據《衛報》（The Guardian）報導， 2014年烏克蘭東部反政府軍的主要領導人之一、頓內茨克民兵的指揮官（Igor Girkin），在社群網路Telegram上發布影片表示「烏克蘭戰爭將持續到俄羅斯輸透為止，我們已經輸了，剩下的只是時間問題。」

Video appearing to show emotional residents of Balakliya greeting Ukrainian troops who liberated the town after enduring 7 months under Russian occupation.



“The flag of Ukraine in a free Ukrain­ian city un­der a free Ukrain­ian sky,” Ze­lensky said yest pic.twitter.com/R5JpgO18s5 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 9, 2022

親克里姆林宮的軍事記者寇茲（Aleksandr Kots）認為，俄羅斯當局隱瞞了入侵烏克蘭後的各種負面消息，他認為必須要針對上層不愛討論負面消息的官僚系統做出調整。

俄羅斯政府自3月25日以來都沒有公布己方損失，而是持續發佈俄軍在烏克蘭戰場上取得的各種勝利，普丁更在公開演講中強調俄國完全按照計畫進行戰爭，沒有遇到什麼損失。

不過西方情報部門認為俄軍至今已死傷超過8萬人，自7日烏軍反攻以後也有越來越多俄國極右派、支持戰爭的人士痛批俄軍無法實現戰術目標、表現不佳，呼籲普丁實 施動員令。

俄羅斯安全事務專蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）指出，Telegram的俄國軍事部落客通常都身在前線，雖然有些消息來源非常可疑，但像吉爾金這種知名人士肯定了解戰爭的第一手消息，「他們肯定會越來越憤怒，尤其是在官方規劃與實際情況差距越來越大的局勢下。」