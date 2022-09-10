民眾黨主席柯文哲10日下午也將到香山為高虹安造勢，民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）則說，是觀光客帶觀光客走馬看花，相信香山的鄉親心中自然有一把尺。（王惠慧攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹香山競選總部10日上午揭牌，為民進黨首次在竹市設立「雙總部」。而民眾黨主席柯文哲10日下午也將到香山為高虹安造勢，沈慧虹則說，是觀光客帶觀光客走馬看花，相信香山的鄉親心中自然有一把尺。

沈慧虹與香山區市議員參選人林盈徹10日共同為香山競總揭牌，包括民進黨立院黨團總召柯建銘、前市議員林漢淇，以及市議員陳建名、劉康彥、曾資程、李妍慧、鄭美娟、施乃如、劉彥伶等人皆到齊，更有17位在地里長到場相挺，現場也高喊「凍蒜」口號，凝聚團結氣勢。

沈慧虹說，過去林智堅團隊在香山投入逾70億，努力翻轉香山，絕非高虹安形容的「蛋殼區」，至於6屆議員林耕仁重心是做生意更不在市政，只有沈慧虹有能力繼續替香山創造幸福。

柯建銘則表示，香山是民主聖地，他參選立委時，在香山區的票比當時另外2位對手加起來還多，希望大家支持沈慧虹，「讓她一人贏兩人！」

柯也說，過去8年林智堅、沈慧虹不斷推動建設，反觀對手林耕仁把議員當副業，經營地方事業，是國民黨不得不推出的人選；而高虹安對新竹市陌生，選舉到了才開始寫臉書、作文比賽，只是柯文哲選總統的墊腳石。

「香山要進步，絕不能走回頭路，」林盈徹說，沈慧虹在香山設競總，代表重視香山發展，過去林智堅、沈慧虹更是建設香山最多的市府團隊，也強調現在是香山區發展的關鍵時刻。

會後針對高虹安說香山區R1道路開通案，林智堅市府將43億元直接退回不做，沈慧虹則駁斥，R1道路過去因環評未過，也有民宅徵收爭議，市府經審慎評估，才決定暫緩推動。

至於近日藍白批評，沒看到香山有建設，沈慧虹則酸觀光客不住新竹當然看不到，也批6屆議員都在生意，選舉時才提家鄉。

沈也提具體資料，指過去市府投逾70億元建設香山，包括17公里海岸、華德福學校、打通公道三、新闢三姓橋路，還有改造香山運動中心和田徑場。

沈慧虹強調，這些建設荒廢多時，長年被國民黨忽視，而國民黨不願意做，民進黨做到了且做得很好，盼對手不要為了選舉，就選擇性遺忘，假裝看不見。