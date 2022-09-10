做工行善團在中秋連假仍是到個案住家施工，希望讓對方早日有個能遮風避雨的家。（勞工局提供／李俊淇台南傳真）

雖然已進入中秋連續假期，但台南市勞工局「做工行善團」行善腳步仍不停歇，修繕志工連續3日前往麻豆區及下營區修繕房子，鄰居發現志工團連中秋假期都出來做事，還特別準備文旦出來贈送志工，勞工局局長王鑫基表示，希望讓弱勢家庭早點有個擋風避雨、安身立命的家，即使在中秋連假，依舊努力貢獻自身力量，為社會多盡一份力。

勞工局表示，麻豆區弱勢家庭因房屋老舊，除了會漏水外，室內也無浴廁可以使用，而下營區那處則是屋齡老舊且天花板破損，燈具及電線都相當老舊，接獲2起通報後，隨即前往會勘並安排施工期程。

勞工局說，從中秋連假前一天，就陸續有水泥工會與志工往進行拆除及清運作業作業，油漆志工前往進行浴室防水工程，泥水志工鋪設磁磚做準備，鋁製品志工也前往將鋁窗安裝完成。今日則由電氣工會志工接力，至案家進行化糞池埋設及熱水管路安裝，木工志工也再度前來配合測量繪圖課程，而接連施工只為了讓工程早日結束。

勞工局長王鑫基表示，中秋佳節慶團圓，做工行善團修繕志工利用自己的連假時間，到案家進行修繕，這樣無悔付出的精神，著實令人十分感佩。希望這樣暖心的善舉，能帶動更多人看見一同加入，貢獻自身力量為社會多做一些事，幫助更多的弱勢家庭。