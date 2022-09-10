中秋佳節家家戶戶瘋烤肉，對此，營養師高敏敏特別整理了各式烤肉食材的熱量圖鑑，其中最肥前3名都是加工食品，分別為百頁豆腐、豬血糕和甜不辣，尤其百頁豆腐可說是大魔王，有70%都是油脂。另外，高敏敏也針對烤肉給出適合的攝取建議。

高敏敏近日在臉書粉專分享烤肉常見食材的熱量圖鑑，其中第一名就屬百頁豆腐，一條185克就高達361大卡，原因在於它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是「黃豆＋油」，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70％。

高敏敏整理了21種烤肉常見食材，每份熱量依序為：一條百頁豆腐361大卡、一塊豬血糕231大卡、一串甜不辣174大卡、一串小方豆干173大卡、一片豬里肌肉165大卡、一串貢丸162大卡、一根香腸142大卡、一根棒棒腿140大卡、一根玉米138大卡、一片培根78大卡、一條小黃瓜8大卡、半顆洋蔥66大卡、一把金針菇33大卡、一片梅花牛30大卡、一串香菇27大卡、一串青椒14大卡、一隻白蝦12大卡、一顆牡蠣肉6大卡、一根玉米筍3大卡、一顆小蛤蜊2大卡、一根四季豆2大卡。

烤肉醬的熱量也不容忽視，高敏敏表示，烤肉醬輕輕一刷，就會增加大約23大卡以及將近400毫克的鈉含量，建議少沾醬、享用食物最原本的味道。當然也可以自製烤肉醬，不僅低卡、低鈉、降低致癌物質生成，也能幫助肉質更軟嫩、幫助消化、減少體內堆積。

另外，高敏敏強調「只要是烤肉就易致癌，不是只有烤焦才會」，因為肉類只要經過高溫燒烤就會釋放出致癌物質，如多環芳烴（PAHs）、異環胺（HCAs）等，若放在炭火上以直火燒烤則影響更大，但她也解釋，「不是說不能烤，只是偶一為之即可」，也建議大家多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品等。

飲品上則可以搭配無糖茶，若是真的想小酌，則建議男生不超過2罐（1罐大約是330ml），女生則不超過1罐。