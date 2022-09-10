金志遙推出新單曲〈壞的你〉。（ AMM亞洲心動娛樂提供）

金志遙推出新單曲〈壞的你〉。（ AMM亞洲心動娛樂提供）

男團出身的金志遙 （原名林大晉）斜槓娛樂公司總監有成再出輯，被歌迷封為「總監歌手」的他，新單曲〈壞的你〉高唱撩妹情歌，親自填詞的金志遙創作靈感來自電影《當男人戀愛時》裡的台式浪漫情節，想起念書時因為念後段班曾與「八加九」的朋友玩在一起而打架、欺負同學的荒唐往事，讓他決定以〈壞的你〉唱出自己台客浪子個性，讓歌迷一窺他最原始真實的「壞壞」樣貌。

他在MV中台客魂爆發，換上花襯衫、以長捲髮形象示人，與一群混混好友在撞球間邂逅性感辣妹而展開一段浪漫追愛情事；MV情節來自金志遙念書時「追馬子」的真實故事，當時國中念男校的他心儀隔壁女校一位同學，偶然聽到她放學後愛打撞球的嗜好，金志遙突發奇想找來班上同學到撞球間設計英雄救美的局，最後終於要到女生電話、繼而交往成為他的初戀；金志遙笑說：「當時請同學分成兩派，一派的人像台客一樣過去騷擾這位女同學跟他要電話，然後我帶另外一派的人假裝過去在隔壁桌打撞球，故意製造我去解圍。」

除了「台客」本色演出，為了呈現血氣方剛又屁孩的一面，他在MV中抽菸喝酒樣樣來，還大享齊人之福，與自己公司旗下的AMM Jr「心動女孩」薇軒.多莉.毛毛一同共舞，並且邀來「JKF女郎」雙囍跨刀演出「英雄救美」浪漫戲，金志遙在片場拍攝深情對望戲時差點「暈船」，害羞笑場頻頻NG，沒想到拍完後，雙囍無預警傳訊給金志遙說自己確診，結果隔天金志遙也跟著確診，他苦笑說：「原本是台客浪漫劇中的有情人終成眷屬，結果下場竟變成『落難鴛鴦』，這首歌真的是我們用命拼出來的作品。」