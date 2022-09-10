10日下午交通部政務次長胡湘麟（中）、鐵路局長杜微（左２）等下鄉彰化視察並說明。（吳建輝攝）

台鐵請西門子等業界專家到現場協助，發現主要造成號誌信號傳送異常，早上有更換相關設備，也曾經運行一段時間，但後來馬上又故障。（吳建輝攝）

三天過去了，彰化、員林等車站依舊人潮滿滿，誤點情況不減，交通號誌依舊響不停。（吳建輝攝）

中秋連假開始，台鐵彰化路段發生計軸器、電纜故障，台鐵派人搶修超過48小時仍未搶通，影響超過4.7萬旅客。10日下午交通部政務次長胡湘麟、台鐵局長杜微前往視察並說明；當地民眾痛批台鐵太誇張，連簡單的維修也修不好，根本世界奇蹟。

3天過去了，彰化、員林等車站依舊人潮滿滿，誤點情況不減、交通號誌響不停。10日中午12點10分，已卡3天的中正西路平交道柵欄突升起，正當大家以為已經搶通，不過柵欄又馬上降了下來，僅通車不到1分鐘。

在鐵軌旁開自助餐店的老闆說，他與大村市區的距離就隔著鐵軌，現在要去買便當，必須先繞到員林；附近民眾也說，上周一就發現鐵軌旁的儀器在冒煙，當時有跟保全反應，陸續看到工程人員進出維修，沒想到越來越嚴重。

胡湘麟表示，台鐵請來西門子等業界專家到現場協助，發現主要是號誌信號傳送異常，今早已更換相關設備，也曾運行一段時間，但後來又故障了，目前確定干擾源來自中正西路與擺塘巷兩這2座平交道之間。

胡湘麟說，訊號不健全的原因很多，希望能在今天下午解決，至少讓今天的班次恢復營運。檢測過程中，發現列車經過現場會帶來異常電力迴流，將一併檢查；何時正常，胡湘麟沒正面回應。

杜微說，明天是秋節收假疏運期間，會密切注意員林、花壇車站運行情況，假如在附近車站的旅客增加，會提早啟用公路客運配合疏運，讓旅客安全返鄉。延誤的部分，如全額退費等問題，都依照相關規定辦理。