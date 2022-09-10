今天是中秋連假第二天，民進黨的臉書粉絲專頁稍早貼出一張集合了總統、部會首長以及現任或即將參選的縣市首長照片，祝大家中秋佳節愉快。未料，網友看完後竟歪樓驚呼「陳時中好像被民進黨邊緣化了」。

「月圓人團圓，中秋佳節快樂」。民進黨稍早發文問及，今天是中秋連假第二天，大家準備去哪裡度假、吃月餅呢？並歡迎大家留言分享，最後更不忘提醒大家，出門遊玩要記得注意安全，也別忘了落實防疫措施！該文並配了一張集結了總統、部會首長以及現任或即將參選的縣市首長照片。

從照片最上方來看，由左至右分別是行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、副總統賴清德以及立法院長游錫堃。第二排由左至右則為基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲。

然而，在照片中，民進黨台北市長參選人陳時中的位置在最下排的中間，陳時中的左右則為新北市長參選人林佳龍以及花蓮縣長參選人Kolas Yotaka。對此，網友看了這張照片後驚呼「陳時中好像被民進黨邊緣化了」。該網友認為，第一排是總統、部會首長，第二排是現任的縣市長，第三排是這次要參選縣市長的人，他質疑，陳時中為何在第四排，還排在林佳龍後面，「阿中應該在蔡其昌那個位子才對啊」。

許多網友則紛紛回應表示「有點好笑。照理說陳時中紅牌應該站林佳龍前面才對」、「蔡其昌的位置最正中」、「的確怪怪的，製圖團隊這次表現不佳」、「選首都的怎麼跑到最下面最小咖」、「蔡其昌幾乎沒機會的都比陳時中顯眼」、「依當選機率排序」、「最下面一排都是選不上的嗎？ 」。不過也有網友認為「那個位置明明就主力，不用為黑而黑」、「你好像連圖的重點都不會看」、「這P的吧」。