登革熱疫情升溫，國內今新增2例本土個案，均居住在高雄市前鎮區，分別為80多歲、50多歲女性，因居住地鄰近9月6日公布的個案，於9月7日接受擴大採檢檢出，為一起群聚案。其中的80多歲女性採檢後出現發燒、食慾不振、噁心嘔吐等症狀，另1人則無症狀。由於近期各地持續有降雨機會，疾管署呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，避免登革熱上門。

疾管署副署長莊人祥表示，根據疫調，2名女性近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市住家附近為主，且病毒與6日公布的個案均屬登革病毒第1型，研判為同起群聚感染。目前這起群聚案共擴大採檢716人，其中2人陽性，其餘都是陰性，陽性率為0.28％。

為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行擴大疫調及採檢、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並加強醫療院所通報警覺。

今年以來，國內共累計5例登革熱本土個案，分別為台中市2例、高雄市3例，另有31例境外移入個案，感染國家為越南（18例）、印尼（6例）、菲律賓（2例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、緬甸（1例）及宏都拉斯（1例）。

根據疾管署監測資料，鄰近的東南亞、南亞多國，包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

對於今年登革熱疫情升溫的原因，莊人祥表示，過去2年各國因應新冠肺炎，推動入境檢疫，且檢疫天數較長、航班減少，國際交流也較少。隨著邊境解封，各國今年恢復了國際交流，加上氣溫高、下雨等天氣，都可能讓登革熱疫情升溫。

由於近期國內各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，疾管署呼籲民眾，雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」。若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

如民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。