台中自行車嘉年華10日在東勢客家文化園區起跑。（陳淑娥攝）

台中自行車嘉年華10日在東勢客家文化園區起跑。（陳淑娥攝）

台中自行車嘉年華10日在東勢客家文化園區起跑，全長18.4公里，終點在后里馬場，吸引上千位民眾參加。台中市觀旅局長韓育琪表示，今年主題是Let’s All Ride，希望大家走出戶外，一起運動提升免疫力。

今天是中秋節，天氣相當晴朗，由台中市觀旅局舉辦的台中自行車嘉年華，一早在在東勢客家文化園熱鬧登場，觀旅局長韓育琪帶領地方人士及殘障隊伍拉開序幕。

韓育琪指出，今年的主題是「Let’s All Ride」，起點為東勢客家文化園區，終點在后里馬場，全長18.4公里，車友沿著東豐自行車道跟后豐鐵馬道，附近除了有好山、好水、好風光外，沿途還有各種好吃的攤位及表演，讓大家度過一個快樂的中秋節，希望大家走出戶外，一起運動提升免疫力。

后里馬場活動主舞台區特別安排民歌饗宴，邀請南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮及最受小朋友歡迎的 YOYO 家族-柳丁哥哥、草莓姊姊、月亮姊姊、星星哥哥一同 high 翻全場，周邊設置超過 30 攤自行車產業市集及胖卡輕食區等周邊活動，讓民眾來台中騎自行車有騎有吃有拿。

台中自行車嘉年華活動除了好吃好玩之外，前800名民眾還有好康紀念品可兌換，且幾乎人人有獎，市府特別邀請自行車業者共同參與，提升台中市自行車跟觀光旅遊產業的發展。