新竹市港南運河過去因缺乏整理、少有人煙，新竹市政府近年推動「進化三部曲」，改善環境也導入活水淨化優養化水域，轉型成水陸兩棲的親水聖地，中秋連假期間，市府舉辦獨木舟體驗活動，吸引逾200人次參與。

港南運河寬20公尺、長1500公尺，過去因缺乏整理，人煙罕至，市府近年推動「進化三部曲」，2018年啟動親水再造計畫，並於2019年完成，使港南運河搖身一變，成為17公里海岸線必訪景點。

港南運河公園的「進化三部曲」，首先在中央前瞻補助下，以生態綠化、視覺穿透為目標，改造入口意象、觀夕平台，也改善公共服務設施，提升周邊環境，串連南寮漁港、看海公園、海天一線及金城湖賞鳥區等景點，並加入共融遊具及交通主題Pushbike公園。

其次，港南運河過去因優養化及換水率偏低，水域易淤積，市府也爭取中央補助推動水質淨化工程，於上游設置全台最大的單一「多層複合濾料淨化設施（MSL）」，由土壤、碳粉、鐵粒和碎石等天然、無污染混合濾料層及透水層組成，每日循環導入3千噸活水，今年逐步淨化港南運河水質。

最後，今年6月。港南運河南段步道及周邊綠地整修也完成，種植小喬木、設置生態綠廊道、林蔭步道、座椅等，還有近2千多坪陽光草皮等，堤岸坡面也將綠化，建構起完整河岸林蔭與生態綠廊。

今年中秋連假，市府也於港南運河辦獨木舟體驗，7歲高小弟直呼清涼好玩、不會害怕，高小弟的媽媽也說，網路報名活動發現額滿，但沿途風景漂亮，微風吹拂很舒服，早上特地來排候補非常值得。

從寶山來的林小姐也說，現場教練很親切、教學說明仔細，並且全程陪同，讓初次體驗者也能玩得很開心。