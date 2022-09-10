中秋節不只要賞月、吃月餅，烤肉更是許多人必備活動，烤肉雖然好吃，但吃多了恐傷身。醫師提醒，許多烤肉食材都屬於「高鹽食物」，就連白吐司也上榜，吃太多會增加腎臟的負擔，若出現水腫、頻尿、口乾舌燥等3症狀，就要注意可能吃太鹹了。

恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師在臉書粉專提到，烤肉吃到的食材大部分都是「高鹽食物」，就連看似清淡無味的白吐司也是，萬一沒有節制的吃，體內鹽分過高，除了會導致腰圍增加、提高腎臟負擔外，還會增加尿路結石風險，引發高血壓、中風等心血管疾病、使胃發炎、增加胃癌機率及失智風險，甚至影響更年期女性髖骨密度的流失。

高銘鴻醫師盤點常見6大類高鹽食物，主食類是麵線、白吐司；甜食為零卡果凍、檸檬夾心、巧克力夾心餅乾；飲料類的運動飲料、蔬果汁；調味料類，例如沙茶醬、烤肉醬、肉燥、蘑菇醬；加工食品，香腸、培根、火腿、魚漿製品魚丸、貢丸，其他還有涼麵、麥片、關東煮的湯汁。醫師提醒民眾，身體若出現水腫、頻尿、口乾舌燥等3症狀，就要注意可能是吃太鹹了。

另外，很多人喜歡吃香腸、火腿、培根、泡菜、酸梅、鹹魚等醃製品，但醃製品大多含亞硝酸鹽，有的還添加過量鹽分及化學成分，恐會造成腎臟負擔，增加高血壓風險，不僅如此，食物醃製後，容易流失部分營養素，建議民眾少吃為妙，或挑選無添加香料、色素、保色保味化學成分的醃製品。