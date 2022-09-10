紐約大都會沒能撐過這個周末，開季領先近5個月之後還是跌下了國東王座。他們10日敗給重建中的馬林魚，同日衛冕軍勇士戰勝水手，氣勢如虹打出8連勝，以0.5場勝差暫時登上國東王座。另一方面洋基在美東也連吞敗仗，被身後的光芒追到3.5場勝差，紐約雙雄再不振作就得改搶外卡了。

近來的賽程對大都會比較友善，對手是馬林魚、海盜、國民這樣的弱隊，但是大都會過去6場輸掉4戰。游擊手林鐸（Francisco Lindor）說：「我們撞上了一堵牆，我們必須設法共同打破這道牆，這是一支好球隊可以做到的。」林鐸認為低潮不管發生在何時總是令人恐慌，得盡快找回贏球的道路。猛將阿隆索（Pete Alonso）對馬林魚敲出個人第33轟，但是他9月至今打擊表現欠佳，最終馬林魚6比3獲勝。

Aaron Hicks just casually allowed multiple runs to score, because he didn’t know the ball was fair



Yankees down tremendously @Starting9 pic.twitter.com/X2vHINh7Qz — Barstool Sports (@barstoolsports) September 10, 2022

紐約洋基則是在名人堂選手吉特（Derek Jeter）開球的夜晚敗給勁敵光芒，賽前光芒宣布DFA（指定轉讓）內野手張育成，以清出位置給新秀游擊手法蘭柯（Wander Franco）。此戰就是法蘭柯大顯神威，單場3安包括兩支二壘打，進帳2分打點，獲得總教練讚賞。洋基左外野手希克斯（Aaron Hicks）還出現荒唐鏡頭，他衝刺中沒接到法蘭柯的深遠二壘打，居然停在原地發呆，他以為那球是界外飛球，等他驚覺是界內球而緊急回傳已多丟1分。光芒終場4比2獲勝。