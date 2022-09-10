警方表示，獲報以後到現場發現遭射擊的是楊金源姪子的座車，與楊金源無關。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

楊金源侄兒親眼目睹，確認行凶者是他國小同學，兩人10多年未聯絡，不過會衝來家裡開槍，他也嚇了一跳，不過其坦承知道原因，至於為何則不願多說明。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

民進黨彰化縣溪州鄉長參選人楊金源住所遭連開7發BB彈，因選舉期間相較敏感，引發地方熱議，警方表示，獲報以後到現場發現遭射擊的是楊金源姪子的座車，與楊金源無關，楊金源侄子受訪時表明與選舉無關，坦承知道遭開槍原因，目前警方已鎖定犯嫌，全力追緝中。

根據了解楊金源與兄弟姪子們住在連幢透天厝，上午楊金源侄兒發現停在門口的車子遭槍擊，楊金源侄兒親眼目睹，確認行凶者是他國小同學，兩人10多年未聯絡，不過會衝來家裡開槍，他也嚇了一跳，不過其坦承知道原因，至於為何則不願多說明。

楊金源是溪州鄉菜公村長，儘管姪兒都說與選舉無關了，但他仍說不知道與選舉有沒有關係，強調開槍代表治安差，認為有待改善，不排除申請警方保護，未來當選會要求警方加強治安。

警方獲報也到場採證，在發現多顆BB彈，同時也調閱楊金源家中的相關監視器畫面，目前已鎖定行凶男子，將盡速逮捕歸案，以釐清行凶動機。