嘉義市環保局推動「辦公室減廢嘉eat點示範計畫」，並與61家餐飲業者配合，每天公務人員再集體領取環保餐盒。（呂妍庭攝）

嘉義市環保局推動「辦公室減廢嘉eat點示範計畫」，每天中午訂購的餐點統一裝進環保餐盒裡。（呂妍庭攝）

因疫情因素，廢紙餐具使用量大增，嘉義市環保局反其道而行，推動「辦公室減廢嘉eat點示範計畫」，公部門帶頭拒絕使用一次性產品，並與61家餐飲業者配合，讓同仁自備餐盒取餐，從去年9月1.0版升級到2.0版，已有效減少使用7877個紙便當盒，相當減量94餘公斤，為擴大效應，環保局自8月19日起推出「盒你『義』起夜市 I do」活動，希望逛文化路夜市的民眾自備餐具，就能獲加量或折價好康，從源頭達到垃圾減量。

嘉市環保局廢棄物管理科長李瑞峰指出，以往上班日中午用餐結束，垃圾桶就堆放大量便當盒，為從公部門做起，去年先在環保局試辦環保餐盒訂購午餐，即「辦公室減廢嘉eat點示範計畫1.0版」，同仁前一天訂餐後，合作的店家就會來收便當盒，隔天中午吃飯前再送到辦公室，同仁用餐完自行清洗，現參與人員已從環保局擴及同棟大樓其他公部門。

李瑞峰說，該計畫從1.0版走到2.0版，從去年9月至今年9月有效減少使用7877個紙便當盒，以一個紙容器12克進行換算，相當於減量94.524公斤垃圾量，如以嘉義市每人每日垃圾清運量量來算，約莫減少單人排出64.74天的垃圾量，成果豐碩，且操作流程不斷精進，現已從紙本改成用Line訂餐，相對節能減碳。

李瑞峰透露，目前垃圾桶最常見飲料杯，接下來會針對飲料杯提出減量計畫，待SOP完備建立，就會再擴及其他公家機關。另環保局也推出「盒你『義』起夜市 I do」活動，鼓勵逛文化路夜市的大小朋友自備餐具，並找到41家有合作意願的店家，只要民眾即日起至10 月31 日前，自備容器至41家的環保友善店家消費，拍下使用環保容器盛裝食物、與店家合照照片上傳環保局臉書、按讚及標記2 位好友，就可參加最高獎1000元購物金，吾時享加量、折價或集點優惠。

由於嘉市焚化爐大歲修後，目前還在試車階段，打包垃圾有待時間去化，加上各縣市焚化爐的焚燒量都在減少，環保局希望從源頭減量做起，以降低焚化爐的焚燒量。