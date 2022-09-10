楊銘威（左起）、修杰楷、張軒睿昨出席開鏡儀式。（百聿數碼提供）

導演連奕琦（左起）、製作人修杰楷、編劇杜政哲合作戲劇。（百聿數碼提供）

《此時此刻》導演群高炳權（左起）、連奕琦、黃婕妤、吳宗叡。（百聿數碼提供）

在《華燈初上》表現亮眼的修杰楷要向「Rose媽媽」林心如看齊，首次擔任影集製作人，推出全新非典型都會愛情單元故事《此時此刻》，他親身參與每個製作環節，「這次是以學習的身分與熟悉卻又非常專業的團隊合作，有點壓力但也很興奮。」期待能創下收視及獎項雙收的佳績，9日也盛大開鏡，單元男主角楊銘威、張軒睿皆出席。

《此時此刻》再次集結了《華燈初上》製作人、總導演連弈琦及編劇杜政哲堅強陣容，融合10個不同單元主題，並找來多位重量級演員共同演出，闡述「愛不只有各種形式，因為愛情本身不能被定義。」在過去兩年疫情之下限制了人們移動的距離，在當下面對了許多生命的無常，重新審視自己和家人、朋友的關係。

《華燈初上》在本屆金鐘獎入圍11項大獎，以戲劇節目導演獎入圍的連奕琦，同時擔任《此時此刻》的總導演，他不忘感謝大家支持與鼓勵也期待表示：「羅雨儂與蘇慶儀在戲中留下不少遺憾，希望這次能夠一起拿下女主角，牽手上台領獎。」

本劇集結5位風格各異的導演來表現不同年紀、觀點與所感受的愛情，總製作人戴天易說：「《此時此刻》結合不同導演的風格拍攝，可以創造不同的火花，及用新世代觀點來傳達愛情故事，讓更多人看見愛情故事的可能性。」

他也提醒台劇在後疫情時代將面臨更多挑戰，作品不只力求精緻化，製作上必須開發更多元的產品結構與銷售管道，來面對嚴峻影視市場的瞬息萬變。