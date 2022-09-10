高鐵沿線雲林段有地層下陷隱憂， 2013年起中央獎勵農民轉旱作以減抽地下水灌溉，但2020年獎勵方案結束後，高鐵沿線4鄉鎮虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、北港鎮農民因無補助誘因又恢復種水稻，雲林縣府為維持多年的節水成效，爭取中央繼續給予節水獎勵，行政院核准明年實施。

2013年至2020年雲林縣府配合農委會規畫於高鐵沿線3公里範圍內，輔導農民種植低耗水性作物或運用科技節水農業生產，每公頃發給3到6萬元不等的契作獎勵金，有效減少第1期作種植水稻面積，下陷面積也大幅改善。

2021年起節水獎勵計畫終止後，高鐵沿線第1期作種稻面積又恢復，原因是老農考量無獎勵措施下，第1期作氣候較穩定、稻米產量也比第2期作高，種稻比較划得來；但第一期作種植期間是春天枯水期，仰賴抽地下水灌溉。

雲林縣府表示，高鐵沿線農民復種水稻顯示現階段另給予節水獎勵對農民確有轉作、休耕吸引力，有利導引產業轉型、水資源妥善利用、紓緩地層下陷。

縣府積極農委會共同規畫「雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作專案措施」，最近獲行政院審查核定，自2023年第1期作起實施，歡迎符合申辦資格的農友配合辦理。

農業處表示，該措施將比照綠色環境給付計畫之大區輪作節水獎勵額度辦理：轉作或契作作物每公頃補助3萬元；辦理生產環境維護措施補助每公頃4.2萬元；配合縣府規畫景觀專區給予每公頃 5.2 萬元補助。另外，種植重點推動作物如契作高粱，還有縣府額外加碼補助每公頃1萬至2萬元。

縣長張麗善表示，雲林縣農業生產因非水庫型灌溉區，而屢次未被納入中央核定的水資源競用區另予節水獎勵，地層下陷對農民生存權、國土保育、高鐵交通安全均有危害，嚴重性不小，縣府團隊因此積極爭取虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、北港鎮高鐵沿線左右各1.5公里農田持續加強辦理節水措施，讓農民轉作有誘因。