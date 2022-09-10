太平洋百貨舉行「花語茶藏藝術聯展」，讓貴婦購物也能來場藝術饗宴。（豐原太平洋百貨提供／陳淑娥台中傳真）

太平洋百貨舉行「花語茶藏藝術聯展」，讓貴婦購物也能來場藝術饗宴。（豐原太平洋百貨提供／陳淑娥台中傳真）

中秋節3天連假，正值各大百貨公司周年慶之際，深耕在地31年的豐原太平洋百貨，與在地藝廊「藏山101」聯合企劃「花語茶藏藝術聯展」，邀請陶藝名家施繼堯、現代水墨藝術家江心靜、知名花藝師詹惟棋聯合展出，要讓貴婦在優雅購物之餘，也能近距離欣賞、採購名家生活藝術作品。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，深耕在地31年，除了致力引進優質品牌商品、改裝升級服務顧客的場域，將長期和以故鄉豐原為藝術基地的「藏山101」合作，用藝術行銷的概念，不定期在館內各區聯合規畫快閃活動，打造鄉親五感美學的購物新體驗。

「花語茶藏藝術聯展」首度於坪效寸土寸金貴婦時裝樓層規畫藝術快閃空間，邀請陶藝名家施繼堯、現代水墨藝術家江心靜、知名花藝師詹惟棋聯合展出，同時日前更在該樓層斥資數百萬打造豪宅級洗手間。

「花語茶藏藝術聯展」位於貴婦時裝樓層(4樓上扶梯中島處)，現場展售藏山101代理藏家級陶藝花器、茶器作品及現代水墨畫作，假日將結合茶席品茗。

同時，即日起到9月20日正值秋裝登場卡友回饋活動，凡於1樓鞋區、2至6樓男女裝當日單筆購物滿2000元，更可享吉利卡點數3倍送，歡迎大家前來豐原太平洋百貨逛街、品茗、賞藝術，進行一場五感美學的購物新體驗。