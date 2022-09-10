距離選舉投票日不到3個月，南投縣13鄉鎮市村里長參選人紛紛完成登記，這次應選263席，計503人角逐，今年眾多新秀爭出頭，最年輕僅23歲；不少村里競爭激烈，但也有88里個出現同額競選，僅1人登記，只要獲投1票即當選。

今年底公職人員選舉已登記截止，南投縣長部分國民黨許淑華、民進黨蔡培慧及無黨籍王永慶3人參選；縣議員應選37席有69人登記，第一選區參選爆炸計26人競逐；鄉鎮市長部分，水里鄉5人參選，信義鄉唯一同額競選的鄉鎮。

南投縣全縣有88人同額競選，包括，竹山鎮計有11里，居冠，埔里鎮、草屯鎮各10里、南投市7里；名間鄉10村、中寮鄉8村、鹿谷鄉及信義鄉各6村、水里鄉及魚池鄉各5村、仁愛鄉4村、集集鎮3里及國姓鄉3村，佔應選總席次比例約3成3。

非「躺著就能選上！」，依選罷法相關規定，就算是同額競選，縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表都有不同門檻，但村里長例外，拿到1張得票數就能當選。

也有同額競選、爭取連任的里長說，雖然僅1人登記，只要獲投1票就可以當選，但是得票率也不能太難看，長久地方經營、熱情服務才能贏得里民認同，欲挑戰9成支持度。