陳其邁轉赴探視消防局鳳祥分隊分隊長曾柏雄。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

中秋連假第2日，高雄市長陳其邁今到小港漢民路派出所，向執勤的警察基層同仁致贈慰勞品及加菜金，隨後前往消防局鳳祥分隊長曾柏雄家中關心慰問，他表示，感謝警消人員站在第一線出生入死，市府會繼續擴充、汰換警消裝備，大幅度增加警消預算，他也重申支持警察同仁謹慎大膽使用警械，值勤務必注意自身安全。

小港分局漢民派出所8月9日接獲民眾報案車輛行跡可疑，立即前往查看，但男子拒絕攔查並企圖逃逸，造成2員手部擦傷，因此隨即對車開8槍，而後該名毒品通緝犯到案，順利遭警方逮捕。高雄市長陳其邁10日到漢民派出所向2名員警制伏通緝犯表達感佩。

陳其邁表示，警消同仁執行勤務非常辛苦，尤其假期時還要犧牲與家人相處的時間，維護治安、打擊犯罪，出生入死、為民服務，特別前來為警察同仁加油打氣。另外，漢民派出所長期租用民宅做為辦公廳舍，現有空間不敷使用，市府啟動社教館童軍中心整建活化，作為派出所新址，預定明年底搬遷進駐。

隨後陳其邁轉赴探視消防局鳳祥分隊分隊長曾柏雄，他看到曾分隊長恢復良好，回到原單位繼續為民服務深為感動。時間拉回到2020年，鳳祥分隊執行救災任務，行經過埤路與鳳頂路口時，與大型車發生碰撞，造成1死4傷悲劇，當時曾柏雄身受重傷昏迷1個月，在治療休養2年多後，在6個多月前重回到最愛的工作崗位上，目前需定期到院回診追蹤。

陳其邁則強調，市府會繼續擴充、汰換警消裝備，大幅度增加警消預算，給予最大照顧，讓他們沒有後顧之憂。