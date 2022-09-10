南投縣政府10日公布確診人數再增666例，截至9月9日全縣累計確診人數8萬9347例，居家隔離人數1134例，10日解除隔離人數393例，居家照護人數3059例，衛生局呼籲民眾於中秋假期烤肉聚會落實防疫措施。

南投縣政府指出，中央10日公布南投死亡人數新增1人，累計死亡人數計300人；死亡個案為55歲男性，有慢性疾病史（慢性阻塞性肺疾病、結核性腦膜炎..等），未曾接種疫苗。

南投縣衛生局長陳南松提醒，國內12歲以下兒童重症已累計203例，其中兒童多系統發炎症候群（MIS-C）增至127例；MIS-C是感染COVID-19後的一種免疫反應，出現罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，國外研究致死率約1％到2％。

陳南松說，MIS-C會讓身體多處器官嚴重發炎，包括，心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或胃腸等。發生年齡以0至19歲，常見於6-12歲；若感染新冠病毒發燒逾3天，皮膚出疹、結膜炎、草莓舌、頸部淋巴結腫脹、腹痛、上吐下腹、倦怠等症狀，請盡速就醫治療。

陳南松表示，兒童接種COVID-19疫苗，可減少MIS-C重症發生率達90％，呼籲家長若幼童尚未接種疫苗，應該盡快完成接種， 全縣提供兒童新冠疫苗接種計有37家合約院所。