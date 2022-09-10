中秋連假首日，高雄市長陳其邁馬不停蹄，持續勤跑行程，走訪大旗美地區關心農村再生，昨天下午與美濃19里里長座談，除一位里長因確診無法出席外，其餘均到場共襄盛舉，與會里長表示，將成立挺邁後援會，力挺陳其邁連任。

陳其邁昨日在旗山、美濃的公開、非公開行程就有7、8場，包括到旗山參加農村奧運會，推廣農村再生與民同樂，緊接著走訪美濃瀰濃社區，參加美濃水圳漫旅藝術節支持返鄉青年。

其中，陳其邁在行程後與美濃區所有里長座談，除了一位里長因確診無法出席外，其他18位里長都出席座談，一名參與座談的里長表示，陳其邁無論是美濃颱風下雨、農會或是里長的活動，都會出席，是最挺美濃的市長。

此外，美濃區中壇里長黃森文為首的19名美濃里長，即將為陳其邁成立後援會，力挺陳其邁連任。

里長黃森文表示，陳其邁上任後非常關心大旗美地區的建設和發展，除了大力支持農村再生，協助青年返鄉活化社區，更是大力推行客語復興，著力保存美濃客家文化和根源。

黃森文說，陳其邁在道路水利建設也是大力支持，更是改建美濃國中運動場成為美濃運動中心，整建美濃區內6所國中小校舍，整治美濃湖周遭景觀、興建遊客停車場，提升旅遊機能，更是緊盯道路水利設施，讓客家鄉親都感受到市長對美濃的用心，這也是這次他和美濃區19位里長決定站出來相挺陳其邁連任的重要原因。