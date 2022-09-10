台南市環保局針對銀中施放煙火違反噪音法開出勸導單。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

有民眾甚至放起天燈，殘餘的材料掉落掛在樹上。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

中秋節除了烤肉，夜放煙火也是民間娛樂習俗， 台南市觀夕平台、林默娘公園與黃金海岸8日起入夜後又見民眾聚集燃放煙火，甚至放起天燈，台南市聯合稽查小組派員進駐勸導取締，8日開出3張噪音取締罰單，9日再開出40多張勸導單。

每逢秋節夜晚，台南市海邊會出現施放煙火民眾，附近居民每年秋節期間都因噪音不堪其擾，2年前曾有民眾在安平遊艇碼頭區放煙火，意外燒毀1艘膠筏，使得船隻停泊的各處碼頭區成為重點取締的禁地。

台南市警局、消防局、漁港所、環保局等單位組聯合稽查小組，8日晚間起就在各處海邊守望，針對違規施放煙火民眾開出取締單，台南市依照噪音法，晚間10時過後就開單，8日開出3張罰單，9日晚間再開出40張勸導單。

台南市漁港所8日起每天下午4時至隔日凌晨4時實施封路，安平區的城平路與安港路都管制車輛進入，且不得進入碼頭區施放煙火，保障船舶安全。

中秋連假的觀夕平台成為民眾施放煙火勝地，周遭還有流動攤販兜售各式煙火爆竹，有民眾甚至放起天燈，晚間10時後放煙火人數進入高峰，聯合稽查小組整夜忙著驅趕誤入碼頭禁區的民眾。

台南市環保局指出，依噪音管制法第8條規定，夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者都將依噪音管制相關規定處以3000元以上3萬元以下罰鍰，中秋4天連假都是加強取締時段，呼籲民眾切勿以身試法免傷荷包。